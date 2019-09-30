Uçurumdan düşen kadın öldü
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Günyazı köyü Kepenek mezrası kırsalında hayvanlarını otlatan Emine Keskin (54), kayalık bölgede dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Ağır yaralanan Keskin, ambulansla kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayı duyan Keskin'in yakınları hastaneye geldi.
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