Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan düşen aracın şoförü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan düşen aracın şoförü yaralandı.



Şahin G. (23) Kozan- Feke kara yolu Kilgen Barajı yanındaki bir dinlenme tesisi park alanında otomobilini yanlışlıkla geri vitese alıp hareket ettirince araç uçurumdan düştü.



Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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