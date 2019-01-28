Son Dakika Haberleri: Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

10 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan düşen aracın şoförü yaralandı.

Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumdan düşen aracın şoförü yaralandı.

Şahin G. (23) Kozan- Feke kara yolu Kilgen Barajı yanındaki bir dinlenme tesisi park alanında otomobilini yanlışlıkla geri vitese alıp hareket ettirince araç uçurumdan düştü.

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Feke, Adana, Kozan, Güncel
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