Uçurumdan düşen şahıs ölümden döndü
26 dakika önce
Samsun'da uçurumdan düşerek dereye yuvarlanan şahıs hastanelik oldu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
'da uçurumdan düşerek dereye yuvarlanan şahıs hastanelik oldu.
Olay, Atakum
ilçesi Elmaçukuru Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine giderken çamurdan ayağı kayarak yaklaşık 25 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan Salih K. (47) yaralandı. Kendi imkanları ile sudan çıkarak komşu evine gidip yardım isteyen Kaya, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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