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Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

01.07.2021 14:33

Sultangazi'de, 4 arkadaşı ile piknik yapan 15 yaşlarındaki Elif, arkadaşlarının iddiasına göre uçurumdan düşerek can vermişti. Olaydan sonra Elif'in arkadaşları tarafından uçurumun kenarında dakikalarca dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında gözaltı kararı çıkarken, 17 yaşındaki Senem T. tutuklandı. 15 yaşındaki T.Y. ev hapsi kararıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli aranmaya devam ediliyor.

Bugün, Elif Çakal'ın hayatına kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Whatsapp yazışmaları ve gizli bir tanığın ifadesi ortaya çıktı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılığın Elif'in arkadaşlarının telefonlarını inceledi. İnceleme sonucunda bir kişinin telefonundaki gizli yazışmalar tespit edildi. Olay öncesinde şahsın, bir arkadaşına ''Birazdan onu döveceğim ve görüntüye kaydedeceğiz'' yazdığı görüldü. Yazışmalarla birlikte olayın planlı olarak yapıldığı da ortaya çıkmış oldu.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar soruşturma dosyasının içinde var. Bazıları hakkında eziyetten, bazıları hakkında tahditten yakalama kararı çıkarıldı. Görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Senem T. (17) ve T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. G.K. (22) ve U.B.'nin (21) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulunmuştu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürülmüştü. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülmüştü.

Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı

Sultangazi, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Bilge Yildiz: dağın başında erkek arkadaşlarıyla piknik yapan 15 ve 17 yaşında yazık ya gençlik iyice zıvanadan çıktı bu ülke bunlaramı emanet olacak bu yüzden bu halde Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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