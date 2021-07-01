Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulunmuştu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürülmüştü. Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile olay sonrası kaçan 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre gözyaşı döküyor.
Elif Çakal'ın hayatına kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Hürriyet'in haberine göre görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Whatsapp yazışmaları ve gizli bir tanığın ifadesi ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılığın Elif'in arkadaşlarının telefonlarını inceledi. İnceleme sonucunda bir kişinin telefonundaki gizli yazışmalar tespit edildi. Olay öncesinde şahsın, bir arkadaşına ''Birazdan onu döveceğim ve görüntüye kaydedeceğiz'' yazdığı görüldü. Yazışmalarla birlikte olayın planlı olarak yapıldığı da ortaya çıkmış oldu.
Olay yerinde bulunan 2'si kadın 4 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıntılar soruşturma dosyasının içinde var. Bazıları hakkında eziyetten, bazıları hakkında tahditten yakalama kararı çıkarıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika