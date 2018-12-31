Son Dakika Haberleri: Uçurumdan Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü

Uçurumdan Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü

13 dakika önce

Şanlıurfa'da bir otomobilin uçurumdan park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Uçurumdan Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Düştü, System.String[]
Şanlıurfa'da bir otomobilin uçurumdan park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Yılmaz yönetimindeki 63 M 1525 plakalı otomobil, merkez Karaköprü ilçesinin Narlıkuyu Mahallesi'nde virajı alamayınca yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçurumdan bölgedeki bir sitenin içerisinde park halinde bulunan iki otomobilin üzerine düştü.

Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen bir kadın ve 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içinde bulundukları otomobilden çıkarılarak Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobilin üzerine düştüğü 63 BD 384 ve 06 BL 4394 plakalı otomobiller ise hurdaya döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:35 Kaynak: AA

Karaköprü, Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa, Güncel
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