Uçurumdan Yuvarlanan Araç Alev Alev Yandı
1 saat önce
Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçuruma yuvarlandı.
Hatay
'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta bulunan sürücüyle yanındaki 3 kişi kendi imkanlarıyla yanan araçtan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, Yayladağı- Antakya
karayolunda meydana geldi. Kürşat Aslan'ın (42) kullandığı 35 AP 9157 plakalı otomobil, Kızılgöl mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada sonrası araçta yangın çıktı. Sürücüyle birlikte eşi Ayşe Aslan (39) ve çocukları İlteris Kutluğ (10) ile Duru Nejla (3) yanan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kazada yaralanan aile ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:09 Kaynak: İHA
Sürücü, Tartıştığı Kadın Belediye Otobüs Şoförünün Yüzüne Biber Gazı Sıktı
Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti
İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı