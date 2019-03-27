Uçurumdan Yuvarlanan Araç Alev Alev Yandı
1 saat önce
Uçurumdan yuvarlanan araç alev alev yandı Yanan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan 4 kişi yaralandıHATAY - Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçuruma yuvarlandı.
Uçurumdan yuvarlanan araç alev alev yandı
Yanan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan 4 kişi yaralandı
HATAY - Hatay
'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta bulunan sürücüyle yanındaki 3 kişi kendi imkanlarıyla yanan araçtan yaralı olarak kurtuldu.
Kaza, Yayladağı- Antakya
karayolunda meydana geldi. Kürşat Aslan'ın kullandığı 35 AP 9157 plakalı otomobil, Kızılgöl mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada sonrası araçta yangın çıktı. Sürücüyle birlikte eşi Ayşe Aslan ve çocukları İlteris Kutluğ ile Duru Nejla yanan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kazada yaralanan aile ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:06 Kaynak: İHA
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