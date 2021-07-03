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Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu - Son Dakika

Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu

03.07.2021 10:20

Diyarbakır'da oğlunu da alıp araçla gezintiye çıkan kişiden bir süre haber alınamayınca, ekipler bölgede arama yapmaya başladı. Duydukları sesin ardından uçurumun kenarına yönelen ekipler, 4 yaşındaki küçük çocuğu ağlarken buldular. Babanın ise uçurumunda yuvarlanan aracın içinde sıkışarak korkunç şekilde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Hindibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik teknisyeni Sedat Tekin, dün akşam saatlerinde oğlu Hamza'yı da alarak otomobiliyle gezintiye çıktı. Eşi, uzun süre Sedat Tekin'e ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD EKİPLER ARAMA YAPTI

Çevrede arama çalışması başlatan jandarma ve emniyet ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından ilçe merkezi ve ana güzergahlarda aracın izine rastlamayınca çevrede çalışma yürüttü. AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarına ilçe Kaymakam Tuncay Kaldırım ve İlçe Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe de katıldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU AĞLARKEN BULDULAR

Ekipler ve köylüler, saat 23.00 sıralarında mahalle yakınlarında yaklaşık 130 metre yükseklikteki uçurumun dibinde çocuk ağlama sesi duyması üzerine yamaçtan inen jandarma ekipleri, araç sürücüsü Hamza Tekin'i ölü, otomobilin dışında ise 4 yaşındaki Hamza isimli küçük çocuğu ağlarken buldu.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Diyarbakır AFAD'a bağlı 12 kişilik özel dağcılık ekibi ve Çüngüş Belediyesi itfaiye erlerinin uzun süren çalışması sonucu hayatını kaybeden Sedat Tekin'in cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

Tekin'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürülürken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu

Diyarbakır, Jandarma, Hisarcık, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu - Son Dakika
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