Son Dakika Haberleri: Uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da, kontrolden çıkıp, 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Akan (25) ağır yaralandı.

Uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, kontrolden çıkıp, 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Akan (25) ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü yakınlarında meydana geldi. Şuhut'tan Başören'e giden Ümit Akan yönetimindeki 01 BSK 78 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, takla atarak, 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Akan, ağır yaralandı. Akan'a ilk müdahaleyi olay yerinden geçen sürücüler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ümit Akan, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şuhut, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü
Traktörle minibüs çarpıştı: 9 yaralı Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 19:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçurumdan yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]