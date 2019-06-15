Son Dakika Haberleri: Uçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldı
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Uçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldı

2 saat önce

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan inek, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Uçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldı, System.String[]
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan inek, itfaiyenin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Bünyan ilçesi Yağmurbeyli Mahallesi'ndeki tepelik alanda otlayan inek, dengesini kaybedince  400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekiler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineğin bulunduğu yeri tespit edip, kurtarma çalışması başlattı.
Çalılıkların arasında bulunan inek, halat bağlanıp iş makinesi ile yukarıya çekildi. 3 saat süren çalışmayla kurtarılan inek, veteriner kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
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