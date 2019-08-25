Son Dakika Haberleri: UÇURUMDAN YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 5 KİŞİ YARALANDI
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UÇURUMDAN YUVARLANAN KAMYONETTEKİ 5 KİŞİ YARALANDI

28 dakika önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Ubeyit Akbaba yönetimindeki 33 CRS 56 plakalı erik yüklü kamyonet, Limonlu Mahallesi Mezarlığı yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sol tarafında kalan yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü ile birlikte araçta bulunan Mehmet Ali Ekinci, Ali Gültekin, Mehmet Sait Ergin ve Ramazan Ertuğrul yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
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