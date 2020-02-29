Uçurumdan yuvarlanan otomobil, evin duvarına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçurumdan yuvarlanan otomobil, evin duvarına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Uçurumdan yuvarlanan otomobil, evin duvarına çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak bir evin duvarına çarptı.

Uçurumdan yuvarlanan otomobil, evin duvarına çarptı: 2 yaralı, System.String[]
İZMİT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak bir evin duvarına çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, evin duvarında ise hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Serdar Mahallesi Yenidoğan Sokak'ta meydana geldi. Emrah E. yönetimindeki 41 FR 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Savrulan otomobil, Söğüt Sokak'taki Nazmi Celepci'ye ait tek katlı evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü Emrah E. ile otomobildeki bir kişi yaralandı. Otomobilden yaralı şekilde çıkan Emrah E. ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'SES GELİNCE DIŞARI ÇIKTIM'

Evde olduğu sırada büyük bir gürültü ve sarsıntı duyduğunu ifade eden ev sahibi Nazmi Celepci, "Ben evde oturuyordum. Bir anda bir ses geldi, koşarak buraya geldim. Arabayı gördüm burada. Hemen polis ve ambulansı aradım. Ambulansa yolu tarif etmek için evin önüne gittim. Sonra yola döndüğümde şahıslardan biri, diğerini taşıyordu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kocaeli
Yenidoğan, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
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