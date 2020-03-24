Uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 arkadaş yaralandı - Son Dakika

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Uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 arkadaş yaralandı
6 saat önce
BURSA'da, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uğur Goçoğlu (28) ile arkadaşı Mukayil Yıldız (23) yaralandı.
BURSA'da, kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uğur Goçoğlu (28) ile arkadaşı Mukayil Yıldız (23) yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesi kırsal Esenköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Uğur Goçoğlu yönetimindeki 16 Y 8624 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Uğur Goçoğlu ile araçta bulunan arkadaşı Mukayil Yıldız yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı 2 arkadaş, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:10 Kaynak: DHA
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