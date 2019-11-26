Son Dakika Haberleri: Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldular
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Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldular

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dağ yolunda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlanırken, sürücü Ferhat Zeybek ve Emre Arı araçtan son anda atlayarak ölümden döndü.

Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldular, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dağ yolunda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlanırken, sürücü Ferhat Zeybek ve Emre Arı araçtan son anda atlayarak ölümden döndü. Yaralanan 2 kişi, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Turgutlu'nun Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaybolan köpeklerini aramak için gittikleri bölgeden dönen Ferhat Zeybek (38) yönetimindeki 35 JBS 51 plakalı otomobil, toprak yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Bu sırada sürücü Zeybek ile yanındaki Emre Arı (16), otomobilden atlayıp, son anda kurtuldu. 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Ana yola çıkan 2 yaralı, diğer sürücüler tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:03 Kaynak: DHA
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