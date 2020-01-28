Uçurumdan yuvarlandı, donmak üzereyken itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçurumdan yuvarlandı, donmak üzereyken itfaiye kurtardı - Son Dakika

Uçurumdan yuvarlandı, donmak üzereyken itfaiye kurtardı

6 saat önce

Tokat'ta Topçam Yaylasına 2 arkadaşıyla gezmek için çıkan ve dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan şahıs, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uçurumdan yuvarlandı, donmak üzereyken itfaiye kurtardı, System.String[]

Tokat'ta Topçam Yaylasına 2 arkadaşıyla gezmek için çıkan ve dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlanan şahıs, donmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, E.A. 2 arkadaşıyla birlikte dün gece Topçam Yaylasına gezmeye çıktı. Yaya olarak gezerken dengesini kaybeden E.A. 25 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Bir arkadaşı olay yerinde bekleyen E.A. için diğer arkadaşı yardım getirmek üzere şehre indi. Sabaha karşı 04.30 sularında yardım için başvurulan itfaiye, durumu jandarma ve 112 ekiplerine de bildirdi. Olay yerine ulaşan Tokat Belediyesi İtfaiye Ekipleri, halatlar vasıtasıyla indikleri sarp uçurumun dibinde donmak üzere olan E.A.'ya ulaştı. Güçlükle uçurumdan çıkarılan E.A. jandarma nezaretinde ve 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edilmek üzere olduğu bilgisine ulaşılırken, jandarmanın yaşanan olayla ilgili inceleme başlattığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, İtfaiye, Topçam, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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