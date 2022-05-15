UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI - Son Dakika

TUNCELİ'de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Yürüyüş yapan ve ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yaralı kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak bölgede bekletilen ambulansa götürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)