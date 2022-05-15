UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI

15.05.2022 11:40
UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI

TUNCELİ'de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

TUNCELİ'de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Yürüyüş yapan ve ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yaralı kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak bölgede bekletilen ambulansa götürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekibi kurtardı

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:12 Güzelleşeyim derken başına gelmedik kaldı: Hem sağlığından oldu hem de görüntüsünden
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:50 Yolda tedirgin yürüyordu, polisler şüphelenip peşine düştü: Evine cephaneliğe çevirmiş
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
10:35 Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 11:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement