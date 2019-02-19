Son Dakika Haberleri: Uçurumun Kenarında Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Uçurumun Kenarında Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

27 dakika önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, AKUT gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile kurtarıldı.

Uçurumun Kenarında Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, AKUT gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin ortaklaşa çalışması ile kurtarıldı. 

İlçede hayvancılık yapan Hasan Gökçe'ye ait bir keçi, Üçtepe Mahallesi'nde yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumun kenarında mahsur kaldı. 2 gün boyunca keçiyi arayan Gökçe, daha sonra uçurumun kenarında keçiyi buldu. Kendi başına keçiyi kurtaramayacağını anlayan Hasan Gökçe, AKUT ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden 5 AKUT gönüllüsü ve 2 itfaiye görevlisi, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Halatlarla sarp kayalardan aşağı inen ekipler, yatay geçiş yöntemi ile ulaştıkları keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:20 Kaynak: DHA

Erdemli, Gökçe, Mersin, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı Reynmen'in İzlenme Sayısına İnanmayan Gökçe Kırgız Sosyal Medyada Linç Edildi

Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 16:47:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçurumun Kenarında Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]