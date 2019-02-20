Son Dakika Haberleri: Uçurumun Kenarından Keçiyi Böyle Kurtardılar

Uçurumun Kenarından Keçiyi Böyle Kurtardılar

1 saat önce

Uçurumun kenarından keçiyi böyle kurtardılarBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Uçurumun Kenarından Keçiyi Böyle Kurtardılar, System.String[]
Uçurumun kenarından keçiyi böyle kurtardılar

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.
Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya çıkan A.E., keçilerinden birinin uçuruma düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, kısa sürede keçinin bulunduğu yere kadar indi. Keçinin boynuzlarına ip geçiren ekipler, sakinleştirdikleri keçiyi yukarı çıkardılar.
Sağ salim kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Bursa, AFAD, Orhangazi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira

İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 00:03:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçurumun Kenarından Keçiyi Böyle Kurtardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]