Uçurumun Ucunda Askıda Kalan Aracı Kurtarırken Canlarından Oluyorlardı
1 saat önce
Uçurumun ucunda askıda kalan aracı kurtarırken canlarından oluyorlardı Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldularKARABÜK - Karabük'te ormanlık alanda kayarak uçurumun ucunda askıda kalan otomobili kurtarmak isteyen vatandaşlar buzlu yolda kayan başka aracın altında...
Uçurumun ucunda askıda kalan aracı kurtarırken canlarından oluyorlardı
Buzlu yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular
KARABÜK - Karabük
'te ormanlık alanda kayarak uçurumun ucunda askıda kalan otomobili kurtarmak isteyen vatandaşlar buzlu yolda kayan başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular. O anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Safranbolu
ilçesinde Ahmet Usta
mevkii ormanlık alanda yokuş aşağıya inen bir araç buzlanan yolda duramayarak uçurum ucunda askıda kaldı. Kendi çabaları ile aracı kurtaramayan vatandaşlar Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği'nden yardım istedi. Kulüp Başkanı Ahmet Demir
ve beraberindeki ekip kısa sürede olay yerine ulaşarak aracı kurtarmak için çalışmalara başladı.
Bu sırada kulüp başkanı Ahmet Demir askıda kalan aracın arkasında halat bağlamaya çalışanların arkası dönük olduğundan yukarında gelen araçlara dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu sırada bir araç kayarak askıda duran araca çarptı. Bu sırada iki kişi aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, o anlar ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Yolun üst kısmında önlem alan KARDOFF ekipleri daha sonra araç vinçlerinin yardımı ile aracı askıda kaldığı uçurumun ucundan çekerek kurtardı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:11 Kaynak: İHA
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