Uçuş eğitmeni kazada hayatını kaybetti
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İzmir Alaçatı'da eczacılık yapan uçuş eğitmeni Hakan Çetinkaya, KKTC'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
İzmir Alaçatı'da eczacılık yapan uçuş eğitmeni Hakan Çetinkaya, KKTC'de eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs Geçitkale Havaalanı yakınlarında bugün saat 13.00 sıralarında, Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. Kazada Hakan Çetinkaya ve Serkan Özcezarlı hayatını kaybetti. Eğitim uçağının düşüş nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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