Uçuş ekipleri için aşı uygulaması başladı

Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan uçuş ekipleri için koronavirüs aşısı uygulaması başladı.

Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan uçuş ekipleri için koronavirüs aşısı uygulaması başladı. Pegasus Hava Yolları, tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 pandemisiyle mücadeleye devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Pegasus Hava Yolları'nda görev yapan uçuş ekipleri için koronavirüs aşısı uygulaması başladı. Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen aşı uygulaması kapsamında aşı yaptıran Pegasus Hava Yolları uçuş ekipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün genelgesine uygun olarak aşıyı takiben 48 saat uçuşlarda görev almıyor" denildi.



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