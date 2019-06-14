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Uçuş Günü heyecanı 4 Ağustos'ta

2 saat önce

Binlerce başvuru arasından seçilen 40 takım, Türkiye'nin en eğlenceli uçuş etkinliğinde 4 Ağustos'ta İstanbul'u kanatlar altına alacak.

Uçuş Günü heyecanı 4 Ağustos'ta, System.String[]
Binlerce başvuru arasından seçilen 40 takım, Türkiye'nin en eğlenceli uçuş etkinliğinde 4 Ağustos'ta İstanbul'u kanatlar altına alacak.

6 yıl aradan sonra İstanbul'u kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü'nde heyecan ağustos ayında yaşanacak. Binlerce başvuru arasından seçilen 40 takım, 4 Ağustos Pazar Günü Caddebostan Plajı'nda pilotluk hayallerine bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek. Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak.

Birincilik ödülü: Pilotluk Eğitimi

4. Red Bull Uçuş Günü'nde jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak 'Pilotluk Eğitimi' ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:03 
Türkiye, Red Bull, İstanbul, Güncel
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