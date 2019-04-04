Son Dakika Haberleri: Uçuş Günü'ne Son Çağrı

Uçuş Günü'ne Son Çağrı

2 saat önce

'Uçuş Günü'ne son çağrıİSTANBUL - Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü başvuruları 10 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

'Uçuş Günü'ne son çağrı

İSTANBUL - Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü başvuruları 10 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor. Uçuş heyecanını amatör olarak yaşamak isteyenlerin pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşabilmesi için uçuş aracı taslak çizimlerini teslim etmeleri gerekiyor.
6 yıl aradan sonra 30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde İstanbul'u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü'nde son çağrı geldi. Yapılan duyuruya göre uçuş gününde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için eğlenceli görüntülere sahne olacak. Katılımcıların, Türkiye'nin en büyük uçuş gününü kaçırmamaları için uçuş aracı taslak çizimlerini 10 Nisan'a kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklemeleri gerekiyor.
En iyi 40 takım yarışacak
Uçuş aracının çizimleri siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım; 4. Red Bull Uçuş Günü'nde, uçuş deneyimi yaşayacak.
Birincilik ödülü: Pilotluk Eğitimi
Red Bull Uçuş Günü'nde jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak 'Pilotluk Eğitimi' ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:31 Kaynak: İHA

İstanbul, 10 Nisan, Red Bull, Kültür Sanat
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