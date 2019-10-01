Son Dakika Haberleri: Uçuş okulu ve havaalanı için toplandılar
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Uçuş okulu ve havaalanı için toplandılar

1 saat önce

Aksaray'da atıl vaziyette olan 75. Yüzyıl Havalimanının Uçuş Okulu ve Havalimanı olarak hizmet vermesi için hazırlanan proje detayları düzenlenen istişare toplantısında ele alındı.

Uçuş okulu ve havaalanı için toplandılar, System.String[]

Aksaray'da atıl vaziyette olan 75. Yüzyıl Havalimanının Uçuş Okulu ve Havalimanı olarak hizmet vermesi için hazırlanan proje detayları düzenlenen istişare toplantısında ele alındı.


Aksaray Ticaret Borsası ve Türk Hava Kurumu Aksaray Şube Başkan Hamit Özkök, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ile birlikte bir zamanlar atıl olan 75. Yüzyıl Havalimanının Uçuş Okulu ve Havalimanı olarak hizmet vermesi için hazırlanan proje detayları ve içeriği ile alakalı Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlük binasında yapılan istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Aksaray AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret Borsası Meclis Başkanı Nurettin Yapılcan, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Eğitim görevlisi Doç. Dr. Haydar Ateş ve Türk Hava Kurumu Yapı İşleri Teknik Müdürü Şenol Bayır katıldı.


Toplantıda Aksaray'a kurulacak olan uçuş okulu ve havalimanı için yapılması gereken çalışmaları ve proje detaylarını içeren dosyalar hazırlanarak Türk Hava Kurumu Yapı İşleri Teknik Müdürü Şenol Bayır'a teslim edildi. Proje üzerinde istişarelerde bulunan heyet yakın zamanda gerekli çalışmaların tamamlanarak hedefe ulaşılacağı bildirildi. - AKSARAY

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:12 Kaynak: İHA
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