Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi
6 saat önce
Çin havayolu şirketi Air Guilin'de çalışan bir pilot uçuş sırasında kokpite yolcu kabul ettiği için meslekten ömür boyu men edildi
Çin havayolu şirketi Air Guilin'de çalışan bir pilot uçuş sırasında kokpite yolcu kabul ettiği için meslekten ömür boyu men edildi.
Hainan Havayolları'nın bir alt kuruluşu olan şirket, pilotun iş prosedürü ve hava güvenlik kurallarını ihlal ettiğini ve benzer durumların yaşanmaması için güvenlik önemlerini attıracaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58
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