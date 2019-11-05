Son Dakika Haberleri: Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi
Son Dakika Dünya Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi

Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi

6 saat önce

Çin havayolu şirketi Air Guilin'de çalışan bir pilot uçuş sırasında kokpite yolcu kabul ettiği için meslekten ömür boyu men edildi

Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi, System.String[]

Çin havayolu şirketi Air Guilin'de çalışan bir pilot uçuş sırasında kokpite yolcu kabul ettiği için meslekten ömür boyu men edildi.


Hainan Havayolları'nın bir alt kuruluşu olan şirket, pilotun iş prosedürü ve hava güvenlik kurallarını ihlal ettiğini ve benzer durumların yaşanmaması için güvenlik önemlerini attıracaklarını belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Pilot, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kokpite yolcu alan pilota ömür boyu uçuş yasağı
Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir "Sonsuz yaşam" için 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil zanlısı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:51:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçuş sırasında kokpite yolcu kabul eden pilot meslekten men edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]