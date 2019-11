Uçuş tutkusuyla kendine pist yaptı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde paramotor ile uçmak için uygun yer bulamayan Yusuf Hasırcı, greyder ile düzenlettiği alanı pist haline getirip gökyüzü ile arasındaki engelleri kaldırdı.

Elektrik elektronik teknisyeni 36 yaşındaki Hasırcı, 2 yıl önce 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nde çalışmak için yaşadığı Trabzon'dan Şebinkarahisar'a geldi. Uçuş yapmaya ilçede de devam etmek isteyen Hasırcı, uçuş kriterlerine uygun yer aramaya başladı. Paramotor ile uçmaya uygun yer tespit eden Yusuf Hasırcı, alanın düzenlenmesi için belediyeden destek aldı.

Greyder ile düzenlenen alanda 200 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde pist oluşturan Hasırcı, piste balık oltalarını kullanarak rüzgar tulumu da yaptı.

"Çocukluk hayalime 5 yıl önce ulaştım"

Kahramanmaraşlı olan Yusuf Hasırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri içinde uçuş tutkusu olduğunu söyledi.

Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'de yamaç paraşütü yapanlardan etkilenerek uçuş dersleri almaya başladığını ifade eden Hasırcı, çocukluk hayaline 5 yıl önce ulaştığını anlattı.

Paraşüt, paramotor gibi araçlarla uçuş yaptığını dile getiren Hasırcı, "Bu işe merak saldım. Ordu'nun Boztepe, Fethiye'nin Babadağ, Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki kanyonda uçuşlar yaptım. Çoğunlukla da Trabzon'da uçtum." dedi.

Hasırcı, Karadeniz'de uçuş için alan bulmanın zor olduğuna dikkati çekerek, iş dolayısıyla ikamet ettiği Şebinkarahisar'da da uçuş için alan arayışına girdiğini aktardı.

Şebinkarahisar ilçesine bağlı Akbudak Mahallesi'nin Çay mevkisinde uçuşa uygun yer tespit ettiğini anlatan Hasırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçe sakinlerine sordum, çok araştırdım, alanda rüzgarın uygun esmesi, türbülansın az olması, günün değişik saatlerinde uçuşa uygun olması ve düz olması çok önemliydi. Pist alanına günlerce gelip gittim, rüzgarın gücünü, yönünü ölçtüm. Güzel bir düz alandı, iş makinesi yardımıyla düzleştirip pist haline getirdim. Çalışmama belediye de destek verdi, onlara da teşekkür ediyorum."

"Canımın istediği her an uçuyorum"

Hasırcı, pist amaçlı düzenlenen alanda hiçbir engel olmadan iniş ve kalkış yapabildiğinin altını çizerek, "Paramotoru buraya getiriyorum, bazen oğlumla uçuyorum, bazen özel günlerde uçuyorum. Artık hava uygun olduğunda canımın istediği her an uçuyorum. Uçuş tutkusu engel tanımıyor, elde olan imkanları her zaman geliştirmeliyiz. Bir paraşütçü gittiği yerde bayrak arıyor, irtifa arıyor, uçuşa elverişli mi değil mi diye her anımızda bunları tartıyoruz." diye konuştu.

Şebinkarahisar'ın gökyüzünden çok güzel manzaraya sahip olduğunu vurgulayan Hasırcı, şunları kaydetti:

"İlçede uçuş yapmanın en güzel yanlarından birisi kalenin üzerinde uçmak. Tarihi kalenin üzerinde termik yakaladım ve orada sürekli termik uçuşlarını yapıyorum. Tarihi Meryem Ana Manastırı var, orayı da havadan izlemek güzel bir duygu. Bence bunların ikisini havadan izlemek yetiyor."