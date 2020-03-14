Uçuş yasağı olan 11 ülkedeki Türk vatandaşları 18 Mart'a kadar dönebilecek

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, uçuş yasağı kararı alınan 11 ülkede turistik amaçlı veya öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşlarının, 17 Mart saat 24.00'e kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye giriş yapabileceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'den, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya düzenlenen uçuşların 14 Mart saat 08.00'den itibaren, 17 Nisan tarihine kadar askıya alındığı hatırlatıldı.

Uçuş yasağı olan ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının 18 Mart'a kadar dönebileceği kaydedilen açıklamada, "Turistik amaçlı olarak yurt dışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00'e kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye'ye giriş yapabilecek." ifadesine yer verildi.