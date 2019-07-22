Son Dakika Haberleri: Uçuşan fiş ve faturalar sonu oldu
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Uçuşan fiş ve faturalar sonu oldu

1 saat önce

Gaziantep'te seyir halinde bulunan kamyonetin sürücüsüne, camından uçan fiş ve faturaları toplamak amacıyla indiği esnada, yoldan geçen başka bir kamyonet çarptı.

Uçuşan fiş ve faturalar sonu oldu, System.String[]
Gaziantep'te seyir halinde bulunan kamyonetin sürücüsüne, camından uçan fiş ve faturaları toplamak amacıyla indiği esnada, yoldan geçen başka bir kamyonet çarptı. Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep kent merkezinde bir markette çalışan Kazım Vural(42), sabah erken saatlerinde kamyonet ile GATEM Sebze Haline alışverişe gitti. Alışverişi tamamlayarak geri dönen Kazım Vural, İpekyolu Sanikonukoğlu bulvarı KÜSGET civarında, arabanın ön tarafında bulunan alışveriş fiş ve faturaları rüzgar nedeniyle uçtu. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden Kazım Vural, araçtan inerek, uçuşan fiş ve faturaları toplamaya başladı. Vural, yoldan geçen başka bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansın ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kazım Vural, 2 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi adli tıp kurumuna getirilen Vural'ın cenazesi, otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cengiz Topel mahallesindeki Siirtliler Derneğine getirilen Vural'ın cenazesi, burada yapılan merasimin arından Yeşilkent Mezarlığında defnedildi. - GAZİANTEP
Gaziantep, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
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