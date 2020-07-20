Uçuşlar açıldı, koronavirüs unutuldu! Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi - Son Dakika

Uçuşlar açıldı, koronavirüs unutuldu! Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle oteller kapatıldı. Antalya'da 1 Temmuz itibari ile bazı ülkelerle yeniden uçuşların başladı. Pandemi sürecinde bu pazar günü ilk kez bir günde 10 binin üzerinde yabancı turist kente geldi. 1 Temmuz'dan itibaren toplam turist sayısı 61 bin 478 oldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, pandemi sürecinde kapanan ve 1 Haziran'da iç turizm, 1 Temmuz'da da dış turizm seyahatlerinin yeniden başlaması üzerine, pandemi sürecinde yurt dışından gelen turist sayılarıyla ilgili bir çalışma hazırladı.

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55 UÇAKLA 10 BİN 625 TURİST ANTALYA'YA İNİŞ YAPTI

19 Temmuz Pazar günü, Fraport TAV Antalya Havalimanı'na 55 uçakla 10 bin 625 turist geldiğini açıklayan Recep Yavuz, "Aylar sonra ilk kez bugün Antalya Havalimanı'na bir günde yurt dışından 10 bin üzerinde turist geldi. AB ülkelerinin karantina dayatması nedeniyle batı Avrupa uçuşlarının çoğunluğunu yurt dışındaki Türkler oluşturuyor" dedi.Yavuz, 10 bin 625 kişinin geldiği pazar günkü uçuşların 23'ünün Ukrayna, 18'inin Almanya, 4'ünün İsviçre, 3'ünün İngiltere, 2'şer uçuş Sırbistan ve Belarus, 1'er uçuş da Moldova, Avusturya ve Kazakistan'dan gerçekleştiğini kaydetti.

HER HAFTA YURT DIŞINDAN GELEN YOLCU SAYISI ARTIYOR

Son üç haftadır gerçekleşen yurt dışı uçuşlarda 29 Haziran- 5 Temmuz arasında 9 bin 230, 6-12 Temmuz arasında 17 bin 528, 13- 19 Temmuz arasında ise 34 bin 720 yolcunun geldiğini belirten Yavuz, her hafta yurt dışından gelen yolcu sayısının artarak devam ettiğini ve 1 Temmuz'dan bu yana toplam 61 bin 478'e yükseldiğini söyledi.

Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi
Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçuşlar açıldı, koronavirüs unutuldu! Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi - Son Dakika
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