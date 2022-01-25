UÇUŞLAR DURUNCA YOLCULAR HAVALİMANINDA KALDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle sabah 04.00'a kadar İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durdurulurken, seferleri iptal olan ve şehre giden yolların kapanmasıyla havalimanında kalan yolcular, terminalde uçuş saatini bekliyor.

Uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda seferleri iptal olan ve yolların da kapanmasıyla havalimanında kalan yolcular terminalde boş buldukları koltuklarda ve yerlerde uyudu. Brüksel'e gitmek istediklerini ancak kar yağışı nedeniyle uçuşlarının iptal olduğunu ifade eden Eyşan Daştan, Bir hafta boyunca İstanbul'da konakladık. Her normal vatandaş gibi uçağımıza binmeye geldik. Öğlen saat 12.00'den beri havalimanındayız. Önce zaten 3,5 saat rötar oldu. Daha sonra uçağın iptal olduğunu mail yoluyla öğrendik. Otele yerleşilecek dendi ama giriş çıkış hiçbir şey yok. Her yer kapalı kardan dolayı diye konuştu. Yolculardan Bayram Önal ise, İstanbul'dan Kiev'e gidecektik, uçak iptal oldu. Onun mağduriyetini yaşıyoruz. Şu anda yatacak yerimiz de yok. 10 saattir buradayım ama yarın da ne olacak belli değil. Biletimizi de kendi çabalarımızla değiştirdik ama yarın da ne olacağı belli değil dedi.

175 YOLCU 10 SAAT SONRA KURTARILDI

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı apronunda 10 saat uçakta kurtarılmayı beklediklerini ifade den Fehmi Güler ise şunları söyledi

Öğle saatlerinde Muş'a gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan uçağa bindik. Uçağımız havalanmak için ilerlediği sırada bir tur attı. Turdan sonra uçak pistin ortasında bir yerde durdu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 10 saat 175 yolcuyla birlikte uçakta beklemek zorunda kaldık. Bir kere uçakta ikram verdiler. Dedik bizi kurtarsınlar ama ne gelen var ne giden. 10 saat sonra uçaktan kurtarıldık ve havalimanına yeni geldik. Ne su var ne bir şey havalimanında bekleyeceğiz. Uçuşumuz iki gün ertelendi, otele de göndermiyorlar. İnsanlar burada yerlerde yatıyor.