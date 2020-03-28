Uçuşlar iptal edilince gerginlik çıktı - Son Dakika

Uçuşlar iptal edilince gerginlik çıktı
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle bugün saat 20.00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurulacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle bugün saat 20.00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurulacak. Bugün havalimanına gelenler gün içindeki uçuşlarının iptal edildiğini öğrenince oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle polis önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
Son Dakika Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi Koranavirüs tanısı için yerli enzim üretimi başarılı oldu Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Hava yolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek