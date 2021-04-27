Uçuşlar izin belgesi ile yapılacak - Son Dakika

Uçuşlar izin belgesi ile yapılacak
27.04.2021 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararının ardından, iç hat uçuşları olan vatandaşlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararının ardından, iç hat uçuşları olan vatandaşlara seyahat izin belgesi zorunluluğu getirildi.
Kapanmanın ardından açıklama yapan Türk Hava Yolları, "29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma süresince yurt içi uçuşlar için seyahat izin belgesi zorunlu olacaktır. Belgesi olan yolcularımız uçuşlarını gerçekleştirebilirler" duyurusunu yaptı. THY 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri bilet değişikliğini ücretsiz yapılacağını da açıkladı.
Tam kapanma nedeniyle zorunlu hale getirilen seyahat izin belgesini yolcular T.C. İçişleri Bakanlığı'na ait e-başvuru sistemi üzerinden veya 199'u arayarak belgelerini alabilecek.
(İHA)
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