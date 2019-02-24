Uçuşlara Kar Engeli; 4 Sefer İptal
20 dakika önce
Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
Türk Hava Yolları
'nın, İstanbul
Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İstanbul' da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle seferlerde aksamalar oldu. İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY
'nin, Bakü
, Aşkabat ile İzmir
ve Adana
seferleri iptal edildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:54 Kaynak: DHA
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