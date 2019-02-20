Uçuşlara Sis Engeli
2 saat önce
Uçuşlara sis engeli Sis Hava Trafiğini Olumsuz EtkilediİSTANBUL - Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi.
Uçuşlara sis engeli
Sis Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi
İSTANBUL - Sabah
saatlerinde İstanbul
'da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı
ve Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda da uçuşlar olumsuz etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inmesi gereken 20 sefer Çorlu Ankara İzmir
'e yönlendirilirken, Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY
'nin 4 uçağı ise Çorlu ve Ankara havalimanılarına yönlendirildi.
Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum
, 09.15'de planlanan Samsun
ve 09.55'de planlanan Diyarbakır
uçuşları da iptal
edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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