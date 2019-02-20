Son Dakika Haberleri: Uçuşlara Sis Engeli

Uçuşlara Sis Engeli

2 saat önce

Uçuşlara sis engeli Sis Hava Trafiğini Olumsuz EtkilediİSTANBUL - Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Uçuşlara sis engeli
Sis Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi

İSTANBUL - Sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuşlar olumsuz etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inmesi gereken 20 sefer Çorlu Ankara İzmir'e yönlendirilirken, Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY'nin 4 uçağı ise Çorlu ve Ankara havalimanılarına yönlendirildi.
Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'de planlanan Samsun ve 09.55'de planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal
edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Sabiha Gökçen, İstanbul Atatürk Havalimanı, Sabah, İstanbul, Genel
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