UÇUŞLARDAKİ İKRAMA İFTAR VE SAHUR DÜZENLEMESİ - Son Dakika

UÇUŞLARDAKİ İKRAMA İFTAR VE SAHUR DÜZENLEMESİ

02.04.2021 15:56
UÇUŞLARDAKİ İKRAMA İFTAR VE SAHUR DÜZENLEMESİ, System.String[]

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yeni alınan kararla Ramazan ayında uçuş operasyonu esnasında iftar veya sahur zamanında ikram servisi yapılabileceğini açıkladı.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yeni alınan kararla Ramazan ayında uçuş operasyonu esnasında iftar veya sahur zamanında ikram servisi yapılabileceğini açıkladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 2 saat altı dış hat uçuşlarında ve tüm iç hat uçuşlarında yolculara ikram kaldırılmıştı. Ramazan ayına kısa bir süre kala SHGM uçuş sırasında iftar ve sahurda ikram konusunda yeni bir uygulamaya gidildi. Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından 'İkram Kısıtlaması' konulu havayolu şirketlerine bir yazı gönderildi.

UÇUŞLARDA 31 MART TARİHİ İTİBARİYLE NORMALLEŞME BAŞLADIGönderilen yazıda, "İçinde bulunduğumuz dönem içerisinde dünyada ve ülkemizde yeniden normalleşme dönemine geçilmiş ve bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır. Havacılıkta ise Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) normalleşme kapsamında Ülkelerin havacılık uyguladığı muafiyetlerin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle kaldırılmasını ve alınan risk azaltıcı tedbirleri ile birlikte normal usullerle gerçekleştirilmesi istenmektedir. Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle uçuş operasyonları sırasında alınması gereken tedbirlerin belirlendiği İlgi'de kayıtlı genelgenin 5'nci maddesinin C fıkrasında, Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin alınan tedbirlerle ikram ile ilgili uygulamalar asgari seviyede olacak şekilde kısıtlanmış olup, Covid-19 salgını tedbirlerine en üst düzeyde uyulması teşvik edilmektedir. Bu koşullara bağlı olarak ve 31 Mart 2021 itibari ile ön görülen normal operasyonlara dönüş planlamaları göz önüne alınarak, iftar veya sahur gibi ikram gerekliliği olan durumlarda uygulama yapılabilir" denildi.


- İstanbul

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Havacılık, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UÇUŞLARDAKİ İKRAMA İFTAR VE SAHUR DÜZENLEMESİ - Son Dakika


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