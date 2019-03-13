Son Dakika Haberleri: Uçuşları Durdurulan İki Uçağa Yolcusuz İntikal Serbest

Uçuşları Durdurulan İki Uçağa Yolcusuz İntikal Serbest

1 saat önce

Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu ancak yolcusuz intikal uçuşları hariç tutuldu.

Uçuşları Durdurulan İki Uçağa Yolcusuz İntikal Serbest, System.String[]
Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu ancak yolcusuz intikal uçuşları hariç tutuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Boeing 737, Güncel
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