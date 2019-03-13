Uçuşları Durdurulan İki Uçağa Yolcusuz İntikal Serbest

Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu ancak yolcusuz intikal uçuşları hariç tutuldu.

Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu ancak yolcusuz intikal uçuşları hariç tutuldu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Tehdidi: Yaptırımları Sürdüreceğiz

Bakan Pakdemirli McCain Foods İddialarına Yanıt Verdi: İstifa Ettim

Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu

Umutsuz Ev Kadınları Dizisinin Başrol Oyuncusu Felicity Huffman, Rüşvet Vermekten Tutuklandı