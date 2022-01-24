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Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı - Son Dakika

Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı

24.01.2022 22:31

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda saat 04.00'a kadar uçuşlar durduruldu. Şehir içine de ulaşım dururken, yolcular havalimanında kalmak zorunda kaldı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşmesi planlanan tüm seferler 04.00'a kadar iptal edildi.

Uçuşların durunca yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı

YOLCULAR HAVALİMANINDA KALDI

Seferleri iptal olan yolcular bilet değişikliği için, bilet satış ofislerinin önünde kuyruk oluşturdular. Yolcular, şehir içi ulaşımın da durması nedeniyle havalimanında kalmak zorunda kaldı.

Uçuşların durunca yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı

"BİZİ UÇAKTAN GERİ ÇIKARDILAR"

Ukrayna'ya gitmek için havalimanına gelen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre uçakta beklemek zorunda kalan Direr Servi ise, "Bizi uçağa aldılar. Uçakta yaklaşık bir saat bekledikten sonra uçuşun olmayacağı ve iptal edildiği söylendi. Bizi uçaktan geri çıkardılar. Biz de biletlerle ilgili değişime geldik. Yarın sabah uçağı değiştirip oradaki fuara yetişmemiz gerekiyor. Biletimizi değiştirip sabah tekrar gitmeye çalışacağız" dedi.

Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı
Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı
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İstanbul Havalimanı, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Uçuşları iptal edilen yolcular İstanbul Havalimanı'nda kalmak zorunda kaldı - Son Dakika
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