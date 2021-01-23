Son dakika haberleri! Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi

Uçuşların durdurulduğu Hong Kong'da mahsur kalan öğrenci, Türkiye'ye getirildi

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Tayvan'dan Türkiye'ye dönmek için yola çıkan; ancak Hong Kong'dan aktarma yapacağı sırada uçuşların durdurulması nedeniyle mahsur kalan öğrencinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tayvan'dan İstanbul'a gelmek için Hong Kong aktarmalı uçağa binen; ancak Hong Kong'da Covid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle mahsur kalan öğrencinin yardımına yetişildiğini belirtti. Kıran, "Tayvan'dan İstanbul'a gelmek için yola çıkan öğrencimiz, Hong Kong'da aktarma yapacağı sırada uçuş yasağı sebebiyle uçağa binememiş ve havaalanında kalmıştı. Başkonsolosluğumuz hemen yardımına koştu" ifadesini kullandı.

Kıran, öğrencinin Türkiye'ye getirilişini anlatan grafiği de paylaştı. Grafikte, şu ifadeler yer aldı:

"Taipei-Hong Kong-İstanbul aktarmalı şekilde ülkemize dönmek isteyen bir öğrencimiz Hong Kong'a vardığında Covid-19 önlemleri nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu. Tayvan'a geri dönemeyen ve son harçlığını uçak biletine veren öğrencimiz, Hong Kong'da mahsur kaldı. Durumla hemen ilgilenen Başkonsolosluğumuz, öğrencimizi gece 01.30'da araçla havaalanından alarak misafir etti. 3 gün boyunca misafir ettiğimiz öğrencimizi, THY uçuşuyla ülkemize sağ salim ulaştırdık."

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,