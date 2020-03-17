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Uçuşların geçici süreyle durdurulduğu İngiltere'den dönmek isteyen vatandaşlar İstanbul'a ulaştı
6 saat önce
İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indi
İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Havalimanına gelen yolcular Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli tarafından sağlık taramasından geçirildi.
Daha sonra bilgi formu dolduran yolculardan 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri istendi. Yolculara bu konuda bilgilendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:19
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