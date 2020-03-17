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Uçuşların geçici süreyle durdurulduğu İngiltere'den dönmek isteyen vatandaşlar İstanbul'a ulaştı
6 saat önce
İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indiView on euronews.
İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:33
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