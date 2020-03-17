Uçuşların geçici süreyle durdurulduğu İngiltere'den dönmek isteyen vatandaşlar İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uçuşların geçici süreyle durdurulduğu İngiltere'den dönmek isteyen vatandaşlar İstanbul'a ulaştı - Son Dakika Dünya

Uçuşların geçici süreyle durdurulduğu İngiltere'den dönmek isteyen vatandaşlar İstanbul'a ulaştı

6 saat önce

İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indiView on euronews.

İngiltere ile uçuşların geçici süreyle durdurulmasının ardından yurda dönmek isteyen vatandaşları taşıyan Pegasus Havayolları'na ait son uçak Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indiView on euronews

Uçuşların geçici süreyle durdurulduğu İngiltere'den dönmek isteyen vatandaşlar İstanbul'a ulaştı

Sabiha Gökçen, İngiltere, Pegasus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:33 
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