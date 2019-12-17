Uçuşta kullanılan plastik ürünler geri dönüştürülebilir malzemelerle değiştiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uçuşta kullanılan plastik ürünler geri dönüştürülebilir malzemelerle değiştiriliyor - Son Dakika Ekonomi

Uçuşta kullanılan plastik ürünler geri dönüştürülebilir malzemelerle değiştiriliyor

6 saat önce

SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü'nde başlattığı ve uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini Ocak ayı itibariyle tüm uçuşlarında uygulamayacak.

Uçuşta kullanılan plastik ürünler geri dönüştürülebilir malzemelerle değiştiriliyor, System.String[]

SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü'nde başlattığı ve uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini Ocak ayı itibariyle tüm uçuşlarında uygulamayacak.


Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü'nde başlattığı ve uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemeler ile değiştirme girişimini Ocak ayı itibariyle tüm uçuşlarında uygulamaya başlıyor.


Yapılan şirket açıklamasına göre; SunExpress, uçuşlarında kullanılan tüm plastik ürünleri, doğa dostu ahşap ve kağıttan yapılmış ürünlerle değiştirme sürecini 2020 yılının Ocak ayında tamamlayacak. Havayolu, bu girişimi ile 2020 yılında toplamda 10 milyon adet tek kullanımlık plastik ürün yerine dönüştürülebilir çevre dostu alternatif ürün kullanımı sağlamış olacak.


Havayolu şirketi, İklim Koruma Örgütü 'atmosfair' tarafından dünya çapında yaklaşık 200 havayolu şirketinin çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi'nde çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.


İzmir'de orman projesi


Yenilikçi ve çevre dostu havayolu olarak daha temiz bir gelecek için çevreci ve sürdürülebilir projeler üreten söz konusu şirket, kurum içinde de farkındalığı arttırarak doğaya katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu çerçevede faaliyet gösteren ve gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan 'Green Alliance' ekibi, Ağustos ayında İzmir'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile kurum içi bağış kampanyası başlattı.


Bu kampanyayı desteklemek ve daha ileriye taşımak amacı ile Ekim ayında Ankara'da SunExpress 30. Yıl Ormanı projesini gerçekleştiren havayolu, önümüzdeki yıl da İzmir'de orman projesini hayata geçirecek. - İSTANBUL

Dünya Çevre Günü, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de otopark cezası kesildi
Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! Şahan Gökbakar, Rakı Festivali'nin yasaklanmasının ardından içki fotoğrafı paylaştı Oyuncu Hande Erçel'in ablası, yeni doğan bebeğine vefat eden annesinin adını verdi

Son Dakika Haberleri
17:00 SDK'dan bankalara 'sigorta' cezası - Son Dakika Ekonomi
16:55 Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası - Son Dakika Ekonomi
16:50 Darıca'da kış aylarının vazgeçilmez adresi Balyanoz kafe - Son Dakika Ekonomi
16:46 Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi
16:41 Nazilli Ticaret Odası, Gaziantep'in ekonomik başarısının sırrını yerinde incelendi - Son Dakika Ekonomi
16:27 Son dakika: TÜİK, asgari ücret zammı için bir işçinin aylık gıda harcamasını açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:03:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçuşta kullanılan plastik ürünler geri dönüştürülebilir malzemelerle değiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]