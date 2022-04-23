Ucuz atlatılan feci kazanın ardından sürücülerin 'sen hatalısın' tartışması - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada şans eseri kimsenin burnu kanamadı. Kazanın ardından trafik ekiplerinin gelmesiyle birlikte araç sürücüleri arasında 'Benim suçum yok. Sen hatalısın' tartışması yaşandı.

Kaza; Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Salih Belen'in kullandığı 07 CKC 43 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Murat Koçak'ın kullandığı 42 YU 421 plaka, 42 EJV 29 Dorse plakalı tırın sağ ön tekerine çarptı. Kazanın ardından otomobil savrularak sürüklendi.

Trafik ekibi geldi sözlü tartışma başladı

Tır sürücüsünün dikkati sayesinde kısa süreli sürüklenmenin ardından araçlar durabilirken, kazada eseri kimsenin burnu kanamadı. Olay yerine Manavgat Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerinin gelmesiyle birlikte kazaya karışan araç sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kamyon sürücüsü otomobilin yolun sağından emniyet şeridinden geçmeye çalışırken tırın ön lastiğine çarptığını, sonra savrulup önüne geldiğini, görür görmez durduğunu söylerken, otomobil sürücüsü kamyonun kendisine çarptığını, kamyonun nasıl geldiğini görmediğini söyledi.

Yaşanan tartışmaya trafik ekipleri son noktayı koydu. Sürücüler tutulan tutanaktan sonra olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA