Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu! 39 derecelik sıcaklığa rağmen metrelerce kuyruk oluştu

Bu kez yatak odası itirafıyla kendini hatırlattı: Sorgusuz sualsiz kabul ediyorum

Kurban Bayramına sayılı günler kala tatlıcıların önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Eskişehir'de bir tatlıcıda oluşan kuyruk, bugün 39 derece hava sıcaklığına rağmen metrelerce uzadı. Sıcakta güneşin altında bekleyemeyen bazı vatandaşlar kaldırımlarda oturdu.

7'den 70'e her yaştan insanın bulunduğu kuyruğun gün içinde daha da kalabalık olması bekleniyor. Baklava almak için kuyruğa giren alıcılar ise burada satılan tatlıların hem ucuz hem de lezzetli olması nedeniyle tüm zorlukları göz aldıklarını ifade ediyor.

"BİR SAATTİR BEKLİYORUM"

Baklava kuyruğunda 1 saattir beklediğini söyleyen Ayhan Tekin, "Bayram olmadığı günlerde de böyle yoğunluk oluyor. Ben bir saattir bekliyorum. Bir tepsi baklava alacağım" diye konuştu.

"CEBİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Ramazan Bayramı öncesi kalabalığın daha fazla olduğunu söyleyen Hafize Şentarla, baklavanın fiyatının ve tadının iyi olduğu için tüm zorluklara rağmen beklediğini şu sözlerle anlattı:

"Her bayram öncesi böyle oluyor. Yaklaşık 1 saattir buradayız. 5 kilogram civarı baklava almayı düşünüyorum. Ramazan'da daha çok kalabalık oluyor. Bu sokak sonuna kadar doluyor. Tadından dolayı bu sırayı beklemek değiyor. Biraz da cebimizi düşünüyoruz açıkçası."