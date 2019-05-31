Ucuz bayram çikolatası sağlığı tehdit ediyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolata alışverişine çıkacaklar için uyarılarda bulunan çikolata ve şekerlemeci Mustafa Sırsat, kalitenin ucuza mal edilemediğine dikkat çekerek, insanların ucuz olduğu için bilmedikleri marka ve ürünleri tercih etmemeleri gerektiğini belirtti.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolata alışverişine çıkacaklar için uyarılarda bulunan çikolata ve şekerlemeci Mustafa Sırsat, kalitenin ucuza mal edilemediğine dikkat çekerek, insanların ucuz olduğu için bilmedikleri marka ve ürünleri tercih etmemeleri gerektiğini belirtti. Gerçek çikolatanın kilogram fiyatının ortalama 60 liradan başladığına dikkat çeken Sırsat, daha ucuza satılan ürünlerin merdiven altı veya sağlığı tehdit edecek unsurlar içerebileceğini kaydetti. Sırsat ayrıca, uygun ortamlarda satış yapmayanların da ilgililer tarafından denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"GERÇEK ÇİKOLATANIN FİYATI, ORTALAMA 60 İLA 150-200 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR" Çikolata ve şekerlemeci esnafı Mustafa Sırsat, gerçek ve gerçek olmayan çikolata arasında 2 önemli fark bulunduğunu ifade ederek, "Gerçek çikolatanın kilogram fiyatı 60 liradan başlıyor, 150-200 liraya kadar çıkıyor. Halkımız gerçek çikolatayı marka ve fiyatına göre değerlendirmeliler. Bu yüzden kaliteli çikolata tüketmek gerekiyor. İster istemez fiyat olarak biraz pahalı ama insanlarımız kaliteyi, marka ve fiyata göre tercih etmeliler" dedi.

"İNSANLARIMIZ MAALESEF, GERÇEK ÇİKOLATAYI PAHALI GÖRÜYORLAR"

"Ucuz çikolata, içerisinde çok fazla yağ barındırıyor ve bu da insanların sağlığı için zararlı" diyen Mustafa Sırsat, "Gerçek olmayan çikolata tüketildiğinde, sağlığa her türlü zararı var. Ama insanlarımız maalesef, gerçek çikolatayı pahalı görüyorlar, 'Çok pahalılaşmış' diyerek, ucuz çikolataya yöneliyorlar. Gerçek çikolatanın pahalı olmasının en büyük nedeni, ham maddesinin yurt dışından geliyor olması. Hammadde, dolar ve avro üzerinden geldiği için çikolata fiyatı da ister istemez artıyor. Ama çikolata tarzı dediğimiz, cocolin tarzı ürünler, çikolatadan fazla yağ barındırdığı için ucuz, gerçek ve hakiki çikolata, hammadde dışarıdan geldiği için pahalı" görüşlerinde bulundu.

"UCUZ ÇİKOLATADAN 1 KİLO ALACAKLARINA GERÇEĞİNDEN YARIM KİLO ALSINLAR" Sırsat, insanların sağlıklarını tehlikeye atmamaları adına bütçelerine göre, kaliteli ürünlerden daha az alabileceği önerisinde bulunarak, "Ucuz etin suyu yavan olur derler, insanlar sağlıklarını tehlikeye atmamaları için ne olduğunu bilmedikleri ucuz çikolatadan 1 kilo almaları yerine, gerçeğinden yarım kilo almalarını tavsiye ederim" dedi.

"MERDİVEN ALTI VE AÇIKTA SATILAN ÇİKOLATALARIN DENETLENMESİ LAZIM" Merdiven altı tabir edilen ürünler ile dışarıda muhafazası güç olan ortamlarda saklanmaya çalışan ürünlerin de tehlike oluşturduğu kaydeden Sırsat, yetkililerin gerekli denetim çalışmalarını yapması gerektiğini belirtti. Sırsat, "Dışarıda kaldırımlarda ve pazarlarda satılan ürünlerin muhafazası zaten zor, halkımızın bunu da bilmeleri gerekiyor. Çünkü, çikolatanın saklama koşulları 18 ila 22 derece arasındadır. Bu sıcak havalarda, dışarıdan alınan her ürün ya erimiştir ya da bozulmuştur. Bu da sağlıklarını olumsuz yönde etkiler. Yetkililerden bizim istediğimiz, milletimiz için sokak ve pazarlarda çikolata satışı yapan esnaflarımızın da denetlenmesi. Burada, en büyük görev devletimiz ve belediyelerimize düşüyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru için oraların da denetlenmesi lazım. Özellikle merdiven altı ürünler ve diğer normal ürünlerin saklama koşullarının da denetlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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