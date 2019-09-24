Ucuz blok mermer ihracatı rekabeti olumsuz etkiliyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ucuz fiyattan blok mermer ihracatının sektörün rekebet gücünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir doğal taş ihracatçısı olarak ocağımdan çıkan blok mermeri Çin'e asla ucuza vermem. Çin'e ihracat yapan firmalarımızın da ucuz blok mermer satmamalarını istiyoruz." dedi.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki maden ihracat sektörünün 2017'de hükümetin desteğiyle yüzde 21,2 büyüdüğünü, daha sonra izin süreçleri, dünyadaki gelişmeler ve çevredeki olayların doğal taş ve maden ihracatında ciddi kayıplara neden olduğunu söyledi.

İhracat rakamlarında 2018'de doğal taş ve maden ihracatının 4,6 milyar doları bulduğunu, bu yılın ocak- ağustos ayları arasında ise bu rakamın 2,9 milyar dolar olduğunu aktaran Kaya, geriye kalan son ayların ihracat için önem taşıdığını vurguladı.

Kaya, "Doğal taş ve maden ihracatımız, 4 ila 4,5 milyar dolarlara gelirse, bu hem ülkemiz hem de sektörümüz için çok güzel olacak. Bu rakamların umudu ve beklentisiyle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ticaret savaşı işimize yaramaya başladı"

Çin ile ABD'nin ticaret savaşlarının son dönemde Türkiye'deki doğal taş ihracatçılarının işine yaramaya başladığını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"İhracatta ciddi bir çıkış oldu. Ticaret Bakanımızla son yaptığımız toplantıda doğal taş ihracatıyla ilgili bir komite kurulmasına karar verildi. İnşallah, 100 milyar dolarlık hedef içerisinde doğal taş ve maden sektörü de üzerine düşeni fazlasıyla yaparak pastadan payını alacak."

Çin'e yapılan doğal taş ihracatındaki blok mermer satışına da değinen Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çin, hiçbir zaman işlenmiş ürün almıyor. Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği her bir blok mermer, dünya vitrinlerinde bizim ürünlerimizin sergilenme fırsatı oluyor. Çünkü Çin'e verdiğimiz blok mermerler, dünyadaki prestiji yüksek ciddi projelerde yer alıyor. Dolayısıyla insanlar dönüp dolaşıp kaynağından almak için yine bize geliyorlar. Bu fırsatı da doğru stratejiyle iyi değerlendirmek gerekiyor."

Çin'e blok mermer satışındaki strateji

Kaya, Türkiye'deki doğal taş ihracatçılarının Çin'e ucuz blok mermer satışı yapıldığında, stratejik olarak dünya pazarındaki rekabet gücünün azalacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çin'e blok mermeri ucuza satmazsak, ülkemizdeki ihracatçı firmalar, aynı taşı aynı pazara sunarken daha avantajlı oluyor. Dolayısıyla, bizim Çin'e blok mermeri değerinin en üst düzeyindeki fiyattan satmamız gerekiyor. İtalya, İspanya ve pek çok ihracatçı ülke sürekli bunu yapıyor. Bir doğal taş ihracatçısı olarak ocağımdan çıkan blok mermeri Çin'e asla ucuza vermem. Çin'e ihracat yapan firmalarımızın da ucuz blok mermer satmamalarını istiyoruz. Çünkü bu durum dünya pazarında işlenmiş mermer ürünlerinde bize ayak bağı oluşturuyor."