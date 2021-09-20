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Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı

20.09.2021 10:39
Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Adana ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, ucuz cep telefonu vaadiyle 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

Adana ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, ucuz cep telefonu vaadiyle 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 17 Eylül'de Düzce'de gözaltına alınan Habibe C. (30), eşi Atilla C. (34) ile kardeşleri Latif T. (28) ve Hicret T'nin (37) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlının tamamı savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, şüpheliler arasındaki eski bir radyo programı sunucusu olduğu öğrenilen Atilla C'nin mağdurlarla telefon görüşmelerinde zaman zaman sesini değiştirdiği iddia edildi.

Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesinde piyasanın yarı fiyatına cep telefonu satışı ilanı görüp almak isterken dolandırılan vatandaşın ihbarı üzerine araştırma başlatmıştı.

Mağdurun para yatırdığı hesabın sahibini gözaltına alan ekipler, bu kişinin de aynı yöntemle dolandırıldığını belirlemişti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarla bir şebekenin, E.D. isimli hemşirenin ismini kullanıp kendilerini doktor olarak tanıtarak internetten ilan verdiği ve telefon siparişi vermek için kendileriyle iletişime geçen kişilerde güven kazanıp kimlik ve hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra mobil bankacılık üzerinden adlarına yeni hesaplar oluşturduğu bilgisine ulaşmıştı.

Şebeke üyelerinin, telefon almak için ödeme yapmak isteyen vatandaşların birbirlerinin hesabına para yatırmasını sağlayarak ve adlarına kredi çekerek 24 ilde 34 kişiyi 1 milyon 227 bin lira dolandırdığını tespit etmişti.

Ekipler, QR kod kullanarak ATM'lerden paraları çeken kişileri araştırdığında, Düzce'de yaşayan Habibe C, eşi Atilla C. ile kardeşleri Latif T. ve Hicret T'nin izine ulaşmış, 3 gün önce düzenledikleri operasyonla bu kişileri yakalamıştı.

Şüphelilerden Habibe C'nin hesabından son 3 ayda 3 milyon 100 bin liralık işlem yapıldığı belirlenmişti.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Adana, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ucuz cep telefonu vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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