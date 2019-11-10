Son Dakika Haberleri: Ucuz diye satmadıkları soğanlar filizlendi
Son Dakika Ekonomi Ucuz diye satmadıkları soğanlar filizlendi

Ucuz diye satmadıkları soğanlar filizlendi

7 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde çiftçilerin, fiyatlarının düşük olması nedeniyle satmayıp beklettikleri soğanlar filizlenmeye başladı.

Ucuz diye satmadıkları soğanlar filizlendi, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde çiftçilerin, fiyatlarının düşük olması nedeniyle satmayıp beklettikleri soğanlar filizlenmeye başladı. Yüksek maliyet dolayısıyla zarar ettiklerini kaydeden çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.


Şenyuva köyü sakinleri, soğan fiyatlarının düşmesi nedeniyle ektikleri ürünleri bekletmeye başladı. Sadece 70 bin lira mazot parası verdiklerini kaydeden çiftçiler, ellerinden çıkarmamaları durumunda soğanların çöpe atılacağını söyledi. Çiftçilerden Neytullah Abi, soğan fiyatlarının çok düşük olduğunu belirterek çiftçilerin ürün ekmeme durumuna geldiğini söyledi.


Çetin Abi ise, kendilerinin her sene soğan ektiğini kaydederek, "Soğanları hiçbir zaman yüksek fiyatta vermedik. Birçok defa soğanlarımız torbalarda küflendi, hepsini çöpe attık. Bu sene de fiyatların yükselmesini bekliyoruz, gittikçe fiyatlar dahada düşüyor. Birkaç gün içinde satılmazsa hepsi çöpe gider. Yetkililer bir an önce buna bir çözüm bulmalı, çiftçiler artık bir ürün ekemiyor. Bu sezon sadece 70 bin lira mazot parasını verdik, gübre, elektrik, tarım ilaçları aynı şekilde. Şu anda kendimiz için değil mazot, gübre ve elektrik faturası için çalışıyoruz" dedi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
Ruhani: 53 milyar varil rezerve sahip petrol yatağı bulduk Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi oldu Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:07:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ucuz diye satmadıkları soğanlar filizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]