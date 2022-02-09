Üye Girişi
"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama - Son Dakika

"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama

09.02.2022 14:38
"Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya, bazı internet sitelerinde yer alan "Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberini tekzip etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sağırkaya, bazı internet sitelerinde yer alan "Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberini tekzip etti.

Sağırkaya, yaptığı yazılı açıklamada, haberin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Biyolojik olarak bir keçinin saf kuzu doğurmasının mümkün olmadığını vurgulayan Sağırkaya, şunları kaydetti:

"Nadiren koçla çiftleşen keçiden melez yavru doğumu gerçekleşebilmektedir. Bu durum, tıpkı erkek eşekle kısrağın çiftleştirilmesinden sonra doğan melez hayvan katırdaki gibidir. Bu olay özelinde, keçinin aynı dönemde hem teke hem de koç ile çiftleşmesi gerekmektedir. Böylece iki oğlak tekeden, melez yavru ise koçtan olma olabilir. Ancak, böylesi bir birleşmeden doğan melez yavrular, tek başına kuzu veya oğlak görünümünden farklı bir görünüm sergilemektedir. Oysa haberdeki fotoğrafta, melez bir yavrudan ziyade saf bir kuzu görülmektedir. Olası ve daha mantıklı bir durumda aynı zaman diliminde doğmuş bir kuzunun anne keçi tarafından sahiplenilmiş olmasıdır."

Kesin sonuç için genetik analizlere bakılması gerektiğini aktaran Sağırkaya, "Keçilerde kromozom sayısı 60, koyunlarda 54 iken dişi keçiden doğma koçtan olma melez bir yavruda bulunan kromozom sayısı, 57 olarak bulunmuştur. Biyolojik olarak hiçbir canlı doğal yollardan başka bir türün yavrusunu saf olarak doğuramaz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Uludağ Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Veteriner, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu' haberine yalanlama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
15:11 Böbreğini vererek yaşattığı sevgilisi, hayata döner dönmez mutluluğu başka kadınlarda aradı!
15:07 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'yı nasıl bir sürpriz bekliyor
15:04 Dünyanın ayrı düşünemediği çift, daha fazla ayrı kalamadı: Hande Erçel ve Kerem Bürsin yine beraber!
15:01 Falyalı cinayetinin ilk polis raporu: 31 el ateş edildi, otopsi bugün! Şüpheli 2 gün tedbiren tutuklu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:06:39. #1.11#
SON DAKİKA: "Üçüz doğuran keçinin iki oğlağı ve bir kuzusu oldu" haberine yalanlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement