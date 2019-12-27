"Ucuz dolar temini" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ucuz dolar temini' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

"Ucuz dolar temini" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde "ucuz ABD doları temin etme" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Burdur'dan Yaban Mahallesi'ndeki eve giden İ.O, "ucuz ABD doları temin edeceklerini" söyleyen 4 kişiye 135 bin lira verdi.

Dolarları getireceklerini belirterek evden ayrılan iki şüphelinin geri dönmemesi üzerine İ.O, durumu Karakuzu Jandarma Karakolu ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, zanlılardan F.K. ve A.K'yi söz konusu evde, B.A'yı da kaçtığı otomobilde 25 bin lirayla yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Suriye uyruklu zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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